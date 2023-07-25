Горбунов прокомментировал скандал вокруг 'СМТ Ингулец' и отказался от госфинансирования (видео)

Известный ведущий Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". Он заверил фанатов, что отказывается от государственного финансирования.

Речь идет о 33 миллионах гривен, которые выделили на съемку сериала. Об этом Горбунов заявил на своей странице в Instagram.

"Друзья, учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было", – говорится в сообщении.

Читайте также: Появились новые детали с сериалом "ОПГ" за 15.8 млн грн: может быть замешана экс жена Ткаченко и адвокат

Горбунов подчеркнул, что сериал – не о бизнесмене Поворознюке, как всем могло показаться из синопсиса будущей телеэпопеи.

"Именно поэтому я и наша команда будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами. Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Спасибо всем за понимание, критику и поддержку", – добавил ведущий.

Примечательно, что накануне, когда стало известно об освоении на съемке сериала 33 миллиона гривен, Горбунов заявил, что необходимо продолжать создавать украиноязычный контент и развивать его. Ведущий отмечал, что, несмотря на все обстоятельства, популярным среди наших зрителей продолжает быть российский медийный продукт.

Напомним, решение об увольнении министра культуры Александра Ткаченко могло стать результатом критики министра из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое народ считает нецелесообразным в условиях войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!