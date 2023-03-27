Гороскоп Таро на неделю предвещает неприятности: Весы – Рыбы

Неделя 27 марта – 2 апреля покажет многое о глубине каждого знака зодиака. Уроженцы определенных созвездий полагаются на духовность или психологию, чтобы справиться с хаосом.

Если есть одна вещь, которая поражает всю эту неделю, это идея, что "жизнь продолжается", несмотря на хаос и разочарование. Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в течение недели.

Весы

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Вы чувствуете, что можете предложить многое, но не понимаете, что ваша конкретная форма знаний нежелательна людям. Эта неделя принесет вам разочарование, главным образом потому, что ваши усилия будут неправильно поняты и отвергнуты.

Скорпион

Карта Таро: Туз пентаклей, перевернутая

Вы получаете время, которое вам нужно, чтобы понять, что "в конце концов, это не так уж плохо". Вы можете получить счет, требующий оплаты, и вы можете отказаться от него, пока не поймете, что его нужно оплатить. Это на самом деле не такое уж большое соглашение. По крайней мере, у вас есть деньги, чтобы заплатить за это.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь жезлов, перевернутая

Вы будете носителем хороших новостей, но ваш стиль может быть неудачным, и вы можете показаться слишком эгоистичным. Это похоже на то, что вы сообщите кому-то отличные новости, не имеющие к вам ничего общего, но вы сделаете так, будто они получили эти хорошие новости "через" вас.

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Козерог

Карта Таро: Иерофант

Вы обратитесь внутрь по духовным причинам. Вы знаете, что в вашем уме есть аварийный люк и вы откроете этот люк. Дух всегда рядом, как частный, так и отрадный. Вы благодарны за возможность отступить и просто погрузиться в это.

Водолей

Карта Таро: Паж мечей, перевернутая

Вы не готовы признать, что, возможно, вы слишком стары, чтобы сделать определенную вещь. Вам все равно, что думают другие. На этой неделе вы сделаете глупость. Если вы не возражаете, то в вашей голове это никого не должно тревожить.

Рыбы

Карта Таро: Девятка жезлов, перевернутая

Вы довольны своей работой, но она вам надоедает. Чтобы делать то, что вы делаете, требуется выносливость и эмоциональная стойкость. Эта неделя может просто испытать терпение и вынудить вас бросить работу. Вы не будете, но вы подумаете об этом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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