Горячий душ и эфирное масло мяты: лайфхаки, которые помогут легче перенести жару

Лето – прекрасная пора, которая, тем не менее, доставляет много неудобств. Как пережить его с комфортом, подскажет UaPortal.

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Горячий душ от жары

Температура воздуха – понятие относительное, поэтому если вы заходите с раскаленной улицы в помещение, где температура хоть немного ниже – вам будет прохладно. То же и с теплым душем.

Разогретая водой кожа будет активно испарять влагу, тем самым охлаждаясь, ведь для испарения нужна энергия и тепло.

Мятное эфирное масло для засыпания

Добавьте эфирное масло в ванночку для ног с водой комнатной температуры. Подержав ноги в воде 10 минут, по вашему телу разольется ожидаемая прохлада. Эффект держится до получаса и вы успеете уснуть с комфортом.

Ложка от укуса комара

Нагрейте ложку на огне, подождите 20 секунд др. безопасного охлаждения, приложите к месту зуда и держите до охлаждения.

Мятный шампунь при аллергии на пыльцу

Если у вас есть аллергия на цветущие растения – мойте голову перед сном мятным шампунем и ложитесь спать с влажными волосами.

Напомним, мы уже писали, как повысить комфорт своего сна.

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