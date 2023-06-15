Гарячий душ та ефірна олія м‘яти: лайфхаки, які допоможуть легше перенести спеку

Літо – чудова пора, яка, тим не менше, приносить багато незручностей. Як пережити його з комфортом підкаже UaPortal.

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Гарячий душ від спеки

Температура повітря – поняття відносне, тому, якщо ви заходите з розпеченої вулиці у приміщення, де температура хоч трохи нижча – вам буде прохолодно. Те саме і з теплим душем.

Розігріта водою шкіра активно випаровуватиме вологу, тим самим охолоджуючись, адже для випаровування потрібна енергія та тепло.

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М'ятна ефірна олія для засинання

Додайте ефірну олію м‘яти у ванночку для ніг з водою кімнатної температури. Потримавши ноги у воді 10 хвилин, по вашому тілу розільється очікувана прохолода. Ефект тримається до півгодини і ви встигнете заснути з комфортом.

Ложка від укусу комара

Нагрійте ложку на вогні, зачекайте 20 секунд др безпечного охолодження, прикладіть до місця свербіння і тримайте до охолодження.

М’ятний шампунь при алергії на пилок

Якщо ви маєте алергію на квітучі рослини – мийте голову перед сном м'ятним шампунем і лягайте спати з вологим волоссям.

Нагадаємо, ми вже писали, як підвищити комфорт свого сну.

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