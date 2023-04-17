Гости будут просить еще: невероятно вкусный салат из трех ингредиентов
После Пасхи всегда остаются пасхальные яйца. Поэтому предлагаем невероятный салат, для которого они нам и нужны.
Салат становится похож на маленький тортик. Он точно понравится гостям, и они будут просить еще добавки.
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Необходимые ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- твердый творог – 150 г;
- яйца – 4 штуки;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 2.5 ст. лодки.
Способ приготовления:
Для начала натрите творог на терке, а отварные яйца разделите на желтки и белки. Желтки смешайте с творогом и майонезом, добавьте сюда же зубчик чеснока.
Затем раздельно натрите белки, а крабовые палочки разверните на пластинки.
Салат нужно собирать слоями:
Слой 1 – крабовые листья смажьте творожно-желточной начинкой.
Слой 2 – Накройте предыдущий слой снова крабовыми палочками и смажьте творожно-желтковую начинку.
Вы можете повторить предварительные действия слой за слоем. Белком закройте верх и бока салата.
Салат должен настояться минимум 30 минут. Приятного аппетита!
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Напомним, если после празднования Пасхи вы использовали не все пасхальные яйца и вам уже надоело есть яйца, можно пустить их на приготовление вкусных салатов. И продукты не испортятся, и будет чем накормить родных и близких. UAportal предлагает лучшие рецепты салатов, в состав которых добавляются вареные яйца.
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