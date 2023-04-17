Гости будут просить еще: невероятно вкусный салат из трех ингредиентов

Салат с крабовыми палочками и яйцами – что делать с яйцами после Пасхи

После Пасхи всегда остаются пасхальные яйца. Поэтому предлагаем невероятный салат, для которого они нам и нужны.

Салат становится похож на маленький тортик. Он точно понравится гостям, и они будут просить еще добавки.

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Необходимые ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

твердый творог – 150 г;

яйца – 4 штуки;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 2.5 ст. лодки.

Способ приготовления:

Для начала натрите творог на терке, а отварные яйца разделите на желтки и белки. Желтки смешайте с творогом и майонезом, добавьте сюда же зубчик чеснока.

Затем раздельно натрите белки, а крабовые палочки разверните на пластинки.

Салат нужно собирать слоями:

Слой 1 – крабовые листья смажьте творожно-желточной начинкой.

Слой 2 – Накройте предыдущий слой снова крабовыми палочками и смажьте творожно-желтковую начинку.

Вы можете повторить предварительные действия слой за слоем. Белком закройте верх и бока салата.

Салат должен настояться минимум 30 минут. Приятного аппетита!

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Напомним, если после празднования Пасхи вы использовали не все пасхальные яйца и вам уже надоело есть яйца, можно пустить их на приготовление вкусных салатов. И продукты не испортятся, и будет чем накормить родных и близких. UAportal предлагает лучшие рецепты салатов, в состав которых добавляются вареные яйца.

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