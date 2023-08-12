Гости будут просить рецепт: Как приготовить невероятно вкусное лечо на зиму

Как сделать лечо в банках на зиму

Лечо – это популярное блюдо, которое делается с использованием сладкого перца и сезонных овощей. Каждая хозяйка имеет свой уникальный способ приготовления этого вкусного блюда.

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Чтобы сэкономить время и получить самый лучший результат, важно выбрать оптимальный рецепт. Следовательно, редакция УНИАН предлагает вам идеальный способ приготовления вкусного лечо с перцем и другими свежими ингредиентами.

Ингредиенты:

Сладкий перец – 2 кг

Репчатый лук – 1 кг

Помидоры – 2 кг

Растительное масло – 150 г

Соль – 2 ч. ложки

Сахар – 4 ст. ложки

Черный перец (горошек) – 1 ч. ложка

Душистый перец (горошек) – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Уксус 9% – 3 ст. ложки

Порядок приготовления:

Начните с подготовки овощей: вымойте помидоры и перец. Помидоры перемолите или пропустите через мясорубку. Лук режьте на кольца, а сладкий перец – на соломку. Перец, лук и помидоры объедините в глубокую посуду, добавьте томатную массу. Добавьте соль, сахар, черный и душистый перец (горошек) и лавровый лист. Перемешайте все ингредиенты. Тушите смесь на умеренном огне в течение 60 минут. Затем добавьте уксус и хорошо перемешайте. Распределите лечо по тщательно стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Закрутите банки и выставьте их для стерилизации.

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