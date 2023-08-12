Гости будут просить рецепт: Как приготовить невероятно вкусное лечо на зиму
Как сделать лечо в банках на зиму
Лечо – это популярное блюдо, которое делается с использованием сладкого перца и сезонных овощей. Каждая хозяйка имеет свой уникальный способ приготовления этого вкусного блюда.
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Чтобы сэкономить время и получить самый лучший результат, важно выбрать оптимальный рецепт. Следовательно, редакция УНИАН предлагает вам идеальный способ приготовления вкусного лечо с перцем и другими свежими ингредиентами.
Ингредиенты:
- Сладкий перец – 2 кг
- Репчатый лук – 1 кг
- Помидоры – 2 кг
- Растительное масло – 150 г
- Соль – 2 ч. ложки
- Сахар – 4 ст. ложки
- Черный перец (горошек) – 1 ч. ложка
- Душистый перец (горошек) – 4 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Уксус 9% – 3 ст. ложки
Порядок приготовления:
- Начните с подготовки овощей: вымойте помидоры и перец. Помидоры перемолите или пропустите через мясорубку. Лук режьте на кольца, а сладкий перец – на соломку.
- Перец, лук и помидоры объедините в глубокую посуду, добавьте томатную массу.
- Добавьте соль, сахар, черный и душистый перец (горошек) и лавровый лист. Перемешайте все ингредиенты.
- Тушите смесь на умеренном огне в течение 60 минут.
- Затем добавьте уксус и хорошо перемешайте.
- Распределите лечо по тщательно стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
- Закрутите банки и выставьте их для стерилизации.
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