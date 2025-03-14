Государство выплачивает украинцам компенсацию за чрезмерные коммунальные платежи: как получить

Время от времени, украинцы сталкиваются с неправильно начисленными суммами в счетах за жилищно-коммунальные услуги. Такие ситуации могут оказать существенное влияние на семейный бюджет.

Госпродпотребслужба активно контролирует деятельность компаний, предоставляющих ЖКУ, и принимает меры по защите прав потребителей. На официальном сайте ведомства объяснили, кто имеет право на компенсацию за переплату и как подать обращение на перерасчет.

В 2024 году в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения со стороны поставщиков коммунальных услуг. В результате контролирующие органы:

наложили штрафы на общую сумму 3,18 млн грн;

предотвратили безосновательное повышение тарифов еще на 1,3 млн грн;

привлекли к ответственности 124 чиновника, уплативших штрафы на 236 тыс. грн;

вернули потребителям более 1,6 млн грн за неправомерно начисленные суммы.

Таким образом, если вам начислили излишнее, есть шанс вернуть переплаченные средства, воспользовавшись правом на перерасчет.

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Если вы заметили подозрительные или завышенные начисления в квитанциях, можно подать обращение в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

Электронная почта: econsumer-info@dpss.gov.ua

Через онлайн-форму: на официальном сайте ведомства

Почтой: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001

В 2024 году специалисты уже выдали 94 предписания на устранение нарушений, благодаря чему удалось привести тарификации в соответствие с законодательством. За этот период в бюджет поступило 3,4 млн. грн. в виде штрафных санкций.

Ведомство призывает украинцев внимательно проверять свои счета за коммунальные услуги и оперативно сообщать о любых нарушениях. Защитить свои права и добиться возврата переплаченных средств вполне реально – главное, действовать своевременно.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля.

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