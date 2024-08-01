Готовимся к учебному году: как студенту получить место в общежитии вуза

Для получения места в общежитии необходимо уведомить об этом приемную комиссию при подаче документов на обучение. Если вы уже подтвердили выбор учебного заведения онлайн, позвоните в приемную комиссию для уточнения возможности проживания в общежитии. Об этом сообщает NV.

Комиссия предоставит дальнейшие указания. Следует помнить, что проживание в общежитии платное.

Приоритет при заселении предоставляется иногородним студентам, особенно льготным категориям по квоте-2, в частности:

- лицам с инвалидностью

- детям военных

- участникам боевых действий

- детям пострадавших во время Революции Достоинства

- малообеспеченным

- пострадавшим от аварии на ЧАЭС

- Сиротам и лишенным родительской опеки

- внутренне перемещенным лицам

- студентам с оккупированных территорий

- детям из многодетных семей

Некоторые льготники могут получить скидку на оплату, согласовав это с администрацией вуза. Информацию о скидках можно найти в Положении о студенческом общежитии или на сайте заведения.

Остальные студенты могут получить место при наличии свободных мест. Распределение осуществляют специальные комиссии, в которые входят руководители факультетов и представители студенческого самоуправления.

Для поселения необходимо подготовить следующие документы и их копии:

Паспорт РНОКПП Медицинская справка с результатами флюорографии и отметками дерматолога Фотографии 3×4 (4 шт.) Квитанция об оплате Документы, подтверждающие льготы (при наличии) Военный билет (для военнообязанных) Копия паспорта родителя (для несовершеннолетних) Заявление на поселение

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Формат подачи заявления может отличаться в зависимости от вуза. Уточните детали в приемной комиссии. Списки рекомендуемых в поселение публикуют на официальных ресурсах заведения. Вас также могут сообщить лично.

Прописка в общежитии возможна без снятия с места регистрации. Это можно сделать в паспортном отделении университета или ближайшем ЦНАПе. После утверждения решения о поселении с вами заключат договор. Ордер на поселение выдают после подтверждения оплаты.

Заселение первокурсников обычно начинается после приказа о причислении к ЗВО (август-сентябрь). Точные даты зависят от конкретного заведения. При поселении вас ознакомят с правилами внутреннего распорядка и проведут инструктаж по технике безопасности. За систематические нарушения правил договор может быть расторгнут. Также вам выдадут пропуск для входа в общежитие.

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