'Готовимся к Пасхе': спецназовцы показали, как 'убирают' оккупантов под Бахмутом (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины принимают участие в боевых действиях на разных участках фронта. В частности, спецназовцы защищают Бахмут в Донецкой области.

В канун Пасхи военнослужащие показали, как "убирают мусор" под Бахмутом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Спецназовцы Службы безопасности приобщаются к всеукраинской субботней толоке – убираем мусор с нашей прекрасной земли! С чистыми намерениями и сильным духом готовимся к Пасхе! Работаем вместе до полной Победы!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть нарезку кадров, на которых спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов. Для этого защитники Украины используют минометы, стрелковое оружие, гранатометы и ударные беспилотники.

Также на днях украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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