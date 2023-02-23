Готовимся к весне: как значительно увеличить урожай клубники

Начинать сажать рассаду можно уже в феврале, ведь весна не за горами. А чтобы собрать большой урожай сочной, вкусной и полезной клубники, следует знать, как правильно ухаживать за кустами. В этом помогут несколько простых советов опытных огородников.

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Мульчирование

Если кустикам клубники не хватает воды, то вы не сможете собрать много плодов с одного. Также воду отбирают сорняки, из-за которых почва может стать пересушенной. Именно поэтому следует делать мульчирование – покрытие земли вокруг кустов рыхлым материалом, сохраняющим влагу.

Сначала следует тщательно разрыхлить и удобрить почву. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву или солому, также подойдет смесь рыхлого торфа с перегноем или компостом. Однако можно использовать даже пленку и картон, главное – чтобы они сохраняли влагу.

Тщательный полив

Клубника любит воду, поэтому важно, чтобы почва не пересыхала. В то же время много воды не даст желаемого результата, поэтому следует поливать молодые кусты раз в неделю. Уже во время цветения и потом, когда ягоды созревают, поливать следует каждые 5 дней. Поливать клубнику нужно когда нет яркого солнца. На один куст должно уйти около полулитра воды.

К тому же крайне важно не прекращать полив после уборки, чтобы не пересушить землю.

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Как подкармливать клубнику до посадки

Прикормку кустов клубники следует делать не менее 3 раз за сезон:

Весной – с использованием азотных удобрений (мочевина/карбамид) или коровяка; В период бутонизации – подкармливать комплексными удобрениями; После цветения – комплексными минеральными удобрениями.

Растение может тратить энергию либо на плодоношение, либо на размножение, и своевременное удаление усиков поможет сделать ему выбор в пользу богатого урожая. Удалять усики и лишние листья нужно регулярно, даже после того, как сорвете ягоды с кустов. Листья прячут ягоды от солнца и мешают им созревать. Срезав даже треть листьев вы не навредите растению.

А чтобы получить на будущий год хороший урожай клубники, важно удалять листья и усики и тогда, когда готовите растение к зиме.

Напомним, ранее мы рассказывали о секрете дачников, как подготовить клубнику однажды весной, чтобы потом собирать крупные ягоды весь сезон. Клубнику можно вырастить просто даже на подоконнике. Однако урожай зависит от правильного выбранного сорта.

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