Готовимся к весне: рецепт витаминного салата с черемшей

Черемша, которую в Украине еще называют медвежий лук, дикий чеснок, чензели, левурда или леверда – обычно дикорастущее растение, внесенное в Красную книгу. Однако она очень популярна среди украинцев, особенно весной.

Ее часто продают на стихийных рынках срывающие ее в лесу. Итак, если вы захотите приготовить салат с добавлением медвежьего лука, то лучше покупайте его либо у тех, кто занимается выращиванием черемши в теплицах, либо в крупных торговых точках. Тогда вы точно будете знать, что не нанесли вреда естественному распространению этого полезного растения.

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Черемша имеет чесночный вкус, ее полезные свойства достаточно высоки – она обладает высоким составом витаминов, оказывает антисептическое, бактерицидное и антибактериальное действие.

Предлагаем вам следующий рецепт салата из черемши:

Возьмите 100 граммов листочков медвежьего лука, 3 яйца, несколько веточек укропа, два свежих огурца и, если уже найдете в продаже, 5-6 штучек редиса. Также возьмите один плавленый творожок. Заправить салат можно майонезом, или маслом.

Как приготовить:

Листья черемши нужно помыть, просушить и нарезать крупными кусочками.

Помойте огурцы и редис, просушите их и нарежьте кружками.

Яйца отварите вкрутую, охладите и либо натрите на крупной терке, либо порежьте квадратиками.

Смешайте все ингредиенты, по желанию посолите и поперчите и смажьте маслом или майонезом.

Сверху потрите плавленый творожок.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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