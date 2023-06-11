Готовьтесь к испытаниям: что значит, когда человек падает со стула

Что значит упасть со стула

У наших народов существует верование, что стул может нести определенные приметы и предрассудки, связанные с бизнесом, личными делами и нравом. Некоторые из этих примет мы приведем ниже.

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Старые, треснувшие или изношенные стулья в доме считаются знаком трудных времен, которые могут продолжаться в течение длительного периода. Рекомендуется избавиться от таких стульев;

Если кто-то случайно упал со стула и ушибся, верится, что этому человеку грозит испытание или препятствия в ближайшем будущем;

Неустойчивый стул может предвещать несчастный случай;

Чтобы привлечь удачу, некоторые рекомендуют поставить горшок с растением на стул;

Если стул внезапно сам по себе перевернулся, считается, что это может предвещать скорую смерть близкого человека;

Расположение стула на столе считается несчастливым и может привести к неурядицам;

Когда стул стоит на пороге, это может быть знаком предательства со стороны ваших друзей;

Запрещается ставить ноги на стул, поскольку это считается неуважением к тем, кто вас всегда поддерживает;

Считается, что в гостиной должно быть четное количество стульев, иначе это может приводить к частым ссорам в семье;

Неуместно подниматься из-за стола, когда все еще сидят и покидать пустое место, поскольку это может повлечь за собой недоразумение в семье;

Не рекомендуется класть свою сумку на стул, на котором только кто-то сидел, поскольку это, по верованию, может привести к появлению ряда проблем.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

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