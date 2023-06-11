Готуйтесь до випробувань: що означає, коли людина падає зі стула

У наших народів існує вірування, що стілець може нести в собі певні прикмети та забобони, пов'язані з бізнесом, особистими справами та вдачею. Деякі з цих прикмет ми наведемо нижче.

Читайте також: Зловісні прикмети, які пророкують біду: що не варто робити

Старі, тріснуті або зношені стільці в будинку вважаються знаком скрутних часів, що можуть тривати протягом довгого періоду. Рекомендується позбутися від таких стільців;

Якщо хтось випадково впав зі стільця та забився, віриться, що цій людині загрожує випробування або перешкоди у найближчому майбутньому;

Нестійкий стілець може передвіщати нещасний випадок;

Відео дня

Щоб привернути удачу, деякі рекомендують поставити горщик із рослиною на стілець;

Якщо стілець раптово сам по собі перевернувся, вважається, що це може передвіщати швидку смерть близької людини;

Розміщення стільця на столі вважається нещасливим та може призвести до негараздів;

Коли стілець стоїть на порозі, це може бути знаком зради зі сторони ваших друзів;

Забороняється ставити ноги на стілець, оскільки це вважається нешануванням до тих, хто вас завжди підтримує;

Вважається, що в вітальні повинна бути парна кількість стільців, інакше це може призводити до частих сварок в сім'ї;

Недоречно підніматися з-за столу, коли всі ще сидять і залишати порожнє місце, оскільки це може спричинити непорозуміння в родині;

Не рекомендується класти свою сумку на стілець, на якому щойно хтось сидів, оскільки це, за віруванням, може призвести до появи низки проблем.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!