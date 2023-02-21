Говорил о гендерно-нейтральном боге, нацистах, базах НАТО, ядерном оружии: главные заявления выступления путина

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор владимир путин выступил с очередным посланием к Федеральному Собранию рф. Ожидаемо главными тезисами обращения стали экономическая ситуация на россии и проведение так называемой "СВО" в Украине.

Как только путин начал свое обращение, он заявил, что сейчас происходят "важнейшие исторические события в стране".

"Год назад для обеспечения безопасности нашей страны было принято решение о проведении "специальной военной операции". россия пришла на помощь Донбассу. Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами... Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий". .. Они просто тянули время, закрывали глаза на политические убийства, репрессии, издевательства над верующими», – сказал он.

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путин начал уверять, что россия "искренне стремилась к мирному решению" и "терпела до последнего".

По его словам, в декабре 2021 года россия официально направила в США и НАТО "проекты договоров о международной безопасности, но получила отказ".

Вот его тезисы о войне в Украине:

Мы будем шаг за шагом решать стоящие перед нами задачи. Донбасс с 2014 года боролся и не сдавался. Верил и ждал, что россия придет на помощь.

Мы делали все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Страны Запада тянули время, занимались крючкотворством, поощряли неонацистов к террористическим действиям на Донбассе.

Помним мы и о силах киевского режима получить ядерное оружие. США и НАТО ускоренно разворачивали военные базы, секретные биолаборатории, готовя порабощенную Украину к великой войне. Они играли на жизни людей – играли каплеными картами.

Россия была открыта для диалога с Западом. Но в ответ мы получали невнятную или лицемерную реакцию.

Угроза нарастала с каждым днем. Не было сомнений, что к февралю все было готово к карательной кровавой акции на Донбассе. Я хочу подчеркнуть – это они развязали войну, а мы использовали силу, и используем, чтобы ее остановить.

Стыдно – одной из украинских бригад присвоили название "Эдельвейс", как в гитлеровской дивизии. На украинской технике отличительные знаки вермахта. А на Западе этого не замечают. Им плевать, на кого делать ставку в борьбе с россией.

Ремарка от редакции:

путин заявил, что россия не воюет с народом Украины, "он стал заложником западных хозяев".

Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ.

Затем путин упомянул об однополых браках, которые "распространены на Западе". Он рассказал, что "семья – это союз мужчины и женщины", хотя при этом заявил, что на россии "никто в частную жизнь не вторгается":

"семья - это союз мужчины и женщины, но эта истина подвергается сомнению на Западе",

"миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе, элиты сходят с ума, и это уже не лечится",

"мы обязаны оградить наших детей от деградации и вырождения".

Затем он предложил всем присутствующим на федеральном собрании почтить память о погибших на войне минутой молчания. После чего заявил, что инициировал создание государственного фонда, который поможет семьям погибших бойцов: "За каждой семьей погибшего должен быть закреплен персональный соцработник".

Для своих боевиков президент поссии хочет ввести обязательный двухнедельный отпуск без учета времени на дорогу, чтобы военнослужащие могли видеться с близкими, однако раз в полгода.

А "офицеры и сержанты, показавшие себя грамотными командирами", считает путин, должны "приоритетно выдвигаться на более высокие должности на гражданке, в том числе в органах власти".

Еще о Западе

На Западе гражданам говорят, что во всем виноваты россияне. Какие средства использовали против нас – лишить нас доступа к экспортным рынкам, это и воровство наших валютных резервов, попытки обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию.

О санкциях против россии:

Они пытались с помощью санкций разрушить нашу страну изнутри. Но их расчет не оправдался.

Мы обеспечили стабильность экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места. В марте был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму около триллиона рублей. И это не эмиссионная политика. Все на крепкой рыночной основе делается. По итогам 2022 года валовой продукт снизился.

Нам предсказывали спад экономики 20-25%, 10%. Валовой внутренний продукт снизился на 2,2%. Хотя нам предсказывали обвал экономики.

Укрепленная логистика, связь с предполагаемыми партнерами.

Роль рубля в международных расчетах по сравнению с декабрем 2021 удвоилась.

И дальше будем работать над развитием безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара.

Сами своими руками все делают. Это не мы сокращаем расчеты в долларах и других универсальных валютах.

Есть такое выражение – пушки вместо масла. Оборона – приоритет, но мы не должны повторять ошибки прошлого.

Об экономических благах, которые так и "сыпятся на россию"

У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать все для развития страны. В этой логике мы будем действовать и дальше.

Базовые отрасли экономики увеличили производство. Объемы ввода в действие жилья выросли. российские аграрии собрали рекордный урожай более 150 млн. тонн зерна.

До 30 июня 2023 г. мы сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Это казалось сказкой, несбыточным планом. Недавно 60 млн собрали вообще по году, а сейчас – это экспортный потенциал.

У нас есть условия для прорывов и других направлений. Мы не допустили проседания рынка труда. Он стал более комфортным, чем раньше. Безработица сейчас 3,7% – исторический минимум.

В третьем и четвертом кварталах отмечался рост, подъем.

На первый план выходят новые перспективные мировые рынки, наш собственный внутренний рынок, не снабжение сырьем за границу, а производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Прогнозируется рост внутреннего спроса. Наши компании смогут занять освобождаемые ниши после ухода западных компаний. Мы видим проблемы, которые нам нужно решать в логистике. В настоящее время изменения в структуре экономики – жизненная необходимость.

О "победах"

Надо убрать любые межведомственные образы и недомолвки – все дело. Успешный старт новых предприятий – это победа. Школа или детский сад – это победа. Научное открытие и новая технология тоже победа. Вклад в общее дело.

Нашел способ вытащить больше денег из россиян:

Следует стимулировать поступление накоплений граждан в сферу инвестирования. Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны.

Гарантировать сохранность вкладов граждан в пенсионные накопления.

Предлагаю установить вдвое большую сумму для гарантии пенсионных накоплений – до 2800 тысяч рублей.

Следует учитывать, в какой ситуации развивался крупный бизнес. Технологии – на Западе, рынки сбыта – на Западе. И капиталы начали уходить туда. Вместо того чтобы расширять производство, создавать рабочие места в России, они тратились на зарубежные поместья. На первом этапе много уходило на потребление. А где богатство – там и дети, их образование и будущее. Отследить и предотвратить такую ситуацию.

О российском бизнесе

Образ Запада как приюта для капиталов оказался фальшивкой. Те, кто планировал жить за границей, многое потеряли. Их там просто ограбили. Забрали даже законно заработанные денежные средства. Я как-то сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая судами и чиновниками, чтобы вернуть свои деньги. Так и вышло.

Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы у иностранных банков, потерявших яхты и дворцы за рубежом. В разговорах на кухне люди наверняка вспомнили и приватизацию, и показную роскошь так называемых новых россиян.

Большой бизнес определяет социально-экономическую ситуацию во многих регионах, и когда собственники такого бизнеса зависят от правительств, проводящих недружественную политику по отношению к России, это опасно. Такое положение терпеть нельзя.

Кто-то хочет доживать век в арестованном особняке – мы на это не покушаемся. Но для Запада эти люди останутся второстепенными чужаками. И деньги, и связки, и купленные титулы не помогут. Они должны понять: у них второй сорт. Есть и другой выбор – быть со своей Родиной, работать для своих земляков. Таких предпринимателей, таких настоящих бойцов в бизнесе у нас много. За ними будущее отечественного бизнеса.

Все должны понять: и источники благополучия, и будущее должны быть здесь, в россии. Тогда мы создадим самодостаточную экономику, не закрывающуюся от мира, а использующую все преимущества.

путин призвал бизнесменов не цепляться за прошлое и вкладываться в россию: "Открываются большие перспективы развития инфраструктуры, внутреннего туризма. А унижаться и бегать с протянутой рукой к Западу бесполезно. Не надо цепляться за прошлое. Вы сильные люди – я знаю многих в бизнесе – запускайте новые проекты, вкладывайтесь в россию, помогайте образованию, культуре и спорту. И умножьте капиталы, и заслужите благодарность людей на поколение вперед".

Об угрозах, якобы поступающих с Запада и от стран НАТО, о ядерном потенциале россии

В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с требованием к России "вернуться" в ДСНВ. Включая допуск инспекций на наши объекты. Театр абсурда. Нам известно, что Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по базам нашей авиации. теперь они хотят осматривать наши военные объекты. В условиях сегодняшнего противостояния это звучит как бред. Нам осматривать свои объекты они не дают. Наши заявки отклоняются по формальным основаниям.

США и НАТО прямо говорят, что их цель - нанести стратегическое поражение россии. И после этого они собираются разъезжать, как ни в чем не бывало, по нашим оборонным объектам?

Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО сделало заявку на то, чтобы стать участником ДСНВ. Мы согласны. Более того, мы считаем, что такая постановка вопроса назрела. В НАТО входит не одно ядерное государство. Ядерные арсеналы есть и в других странах, они развиваются и направлены против россии. Не считаться с этим мы не имеем права.

Был момент, когда наши отношения вышли на такой уровень, когда Россия и США заявили, что не считают друг друга противниками. Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали, и это полностью "заслуга" США.

США начали пересмотр итогов Второй мировой войны и строительства мира по-американски, в котором есть только один лидер. Спланировали и осуществили целый ряд войн, и все с одной целью – взломать созданную после Второй мировой войны структуру международных отношений. Они желают зафиксировать свое глобальное доминирование.

Развиваются новые центры развития и влияния. Это естественный процесс. Но недопустимо, что США начали перекраивать мир только под себя исходя из своих эгоистических интересов. А сейчас выдвигают ультиматумы: вы выполняете договоры, в том числе СНВ, а мы будем вести себя, как вздумается. Это либо верх лицемерия и цинизма, либо верх глупости. Но ведь они не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и проверить наши объекты.

россия прекращает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Некоторые деятели в Вашингтоне, как известно, задумываются о натуральных испытаниях своих ядерных вооружений. Мы должны быть готовы к испытаниям своего оружия. Первыми мы этого не будем делать. Но ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен.

Кульминация путинского "стендапа": "Мы должны быть достойны наших великих предков. Мы должны идти вперед".

В прошлом году, напомним, российский диктатор владимир путин выступил на дискуссионном клубе "Валдай" 27 октября. Тогда он также обвинял во всех бедах на россии Запад.

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