Градиент, боб и тонкая челка: 10 стильных причесок для волос средней длины в 2023 году (фото)

Стильные прически 2023 - как постричься в 2023 году - модные тренды 2023

Если вы годами держитесь одной и той же скучной стрижки, пора для небольших изменений. Обновите прическу, чтобы чувствовать себя элегантнее и увереннее.

Не знаете какую стрижку выбрать? UAportal вместе с Sante Plus предлагает трендовые прически для волос средней длины, которые точно будут актуальны в 2023 году.

Читайте также: Акцент на простоте и минимализме: 10 идей романтического маникюра на лето (фото)

В 2023 году в моде слегка завитые пряди, слои и челка-шторка. Что касается длины стрижек, то в этом году разрешено все. Итак, независимо от того, хотите ли вы кардинально измениться или просто хотите освежить свою стрижку, в любом случае вы будете на месте!

1. Градиент на русые волосы

Благодаря такой стрижке вы придадите своей длине больше объема. Градиент, идеально сочетающийся со светлым цветом, придает вашим прядям пышный вид.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

2. Градиент и легкая челка

Если у вас волосы средней длины, попытайтесь сделать большие, волнистые и объемные пряди. Мягкий слой и тонкая челка усиливают эффект, добавляя волосам текстуры и глубины.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

3. Удлиненный волнистый боб

Длинный боб – один из самых востребованных трендов в прическах 2023 года. Кроме того, такую стрижку легко укладывать. Волосы будут выглядеть красиво и непринужденно.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

4. Многослойные волосы с челкой

Полностью измените свой образ с помощью этой модной прически. Эта непокорная и смелая стрижка придаст вам новый облик. В сочетании с ультрасовременной челкой это придаст вам шикарный и элегантный вид одновременно.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

5. Стрижка к плечам

Эта прическа придаст новой жизни ваши волосы. Стильно и непринужденно.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

6. Конический градиент на светлых волосах

Чтобы сделать ваши светлые волосы средней длины более привлекательными, смело выбирайте конический градиент. Добавьте длинную челку на бок, чтобы подчеркнуть ваши черты лица.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

7. Прямые волосы средней длины и челка сбоку

Прямые волосы средней длины уже выглядят прекрасно, но они будут выглядеть еще лучше с челкой на бок. Это более смягчит образ.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

8. Волнистые волосы средней длины

Эта прическа сохранит вам длину и позволит легче ухаживать за волосами.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

9. Лоб с центральным пробором на прямых волосах

Прямые волосы, обрамляющие лицо пробором по центру, придают вам современный и стильный вид. За такой стрижкой еще и легко ухаживать.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

10. Текстурированный взъерошенный лоб

Если у вас тонкие волосы средней длины, лоб есть и будет оставаться вашим лучшим вариантом. Просто текстурируйте его в соответствии со своим типом волос. Взъерошенная прическа поможет получить больше объема.

Стильные прически 2023 - как постричься летом 2023 года

Напомним, что большинство из нас, когда моет голову, массирует кожу и корни волос вместе с шампунем. Выяснилось, что это грубая ошибка. Известный парикмахер из Лондона Джейсон Кольер объяснил, как правильно мыть голову.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!