Граница между мирами: Почему нельзя передавать вещи через порог

Почему нельзя передавать вещи через порог

Наши предки верили, что порог дома – это не только граница между мирами, но и граница между реальностью и потусторонним. Согласно древним традициям, передача разных вещей через порог считалась табу, поскольку порог воспринимался как граничное пространство.

О том, почему нельзя передавать вещи через порог , рассказали фольклористика и антропологиня Дарья Анцибор и исследовательница народных верований и этнологиня Анна Николаева.

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Однако такая передача могла происходить в рамках лечебно-магических ритуалов, когда участники специально устанавливали связь с потусторонними силами, как рассказывает исследовательница народных верований.

Обычно под порогом хоронили некрещеных детей, а в очень старых домах и по сей день можно встретить пороги, похожие на маленькие гробы.

"Поэтому сидеть на пороге было запрещено, его нужно было переступать", – добавляет Дарья Анцибор.

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