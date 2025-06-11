Грозы и дожди идут в Украину: когда ждать непогоды и сколько продлится прохлада

В среду, 11 июня, в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Жителям следует подготовиться к нестабильной метеоситуации.

В комментарии для NV синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что именно в этот день над Украиной пройдут два активных атмосферных фронта. Они повлекут за собой снижение температуры, дожди кратковременного характера и грозы.

После периода жары, недавно сопровождавшегося температурными рекордами, с северо-запада в Украину начинает поступать более холодная воздушная масса. В северных и западных областях наблюдается снижение температуры. В то время как на востоке и юге страны жара сохраняется, но постепенно ослабевает. До 11 июня почти вся территория Украины находилась под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечивало сухую и солнечную погоду. Однако погодная ситуация начинает меняться.

Во второй половине дня 11 июня из западных регионов начнет двигаться новый атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы. К концу суток его влияние охватит большую часть страны. По прогнозу синоптика, в Киевской области температура воздуха будет колебаться в пределах +21 ... +23 ° C, ожидаются отдельные осадки и грозовые явления. В городах юго-востока – таких как Днепр, Харьков и Запорожье – температура поднимется до +26…+28 °C, но уже ближе к вечеру возможны ливни кратковременного характера.

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Температурные качели: где в Украине будет прохладнее

В период с 11 по 14 июня ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +8…+14 °C, а днем температура будет подниматься до +18…+24 °C. В восточных и южных областях, как всегда, будет теплее – местами до +29 °C. В пятницу и в течение выходных ожидается легкое снижение температур: ночью от +7 до +13 °C, днем – в пределах +17…+23 °C. Чуть теплее будет в Закарпатье и на юге – до +21…+27 °C. Самая прохладная погода прогнозируется на севере, в частности, в Сумской и Черниговской областях – там дневная температура будет +14…+20 °C.

Несмотря на осадки, во многих регионах страны сохраняется повышенный уровень пожароопасности. Это особенно касается центральных и южных областей, а также отдельных районов Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской. Даже кратковременные дожди способны улучшить ситуацию, но бдительность остается обязательной.

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