Грозы и ливни атакуют: синоптики предупредили, когда непогода накроет всю Украину

Из-за аномально высокой температуры воздуха Украина стала самой теплой страной Европейского континента. Несмотря на то, что в отдельных регионах еще пройдут дожди, уже в ближайшее время синоптическая картина претерпевает изменения.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 25 апреля, на территории страны ожидается настоящее летнее тепло, пишет Nv.ua. Прогнозируют кратковременные дожди с грозами во всех регионах. Ночью прохладнее будет на западе – около +8°C, тогда как днем самая высокая температура достигнет +27°C в центре страны и в Луганской области.

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Прогноз по регионам на 25 апреля

Западная Украина: Ясно погода с периодической облачностью, местами ожидаются ливни и грозы. Температура ночью +9...+11°C, днем +20...+22°C.

Северные области: Преимущественно солнечно, возможны кратковременные дожди с грозами. Ночная температура +10...+12°C, дневная – +20...+22°C.

Центр Украины: Похожая ситуация – переменная облачность, дожди и грозы не исключены. Ночью будет +10...+12°C, днем –+23...+25°C.

Южные регионы: Тепло и солнечно, с возможными осадками в виде ливней и гроз. Ночью +13...+15°C, днем – до +25°C.

Восток страны: Прогнозируют грозы при преимущественно солнечной погоде. Температура ночью будет колебаться в пределах +10...+12°C, днем – +23...+25°C.

Крым: В регионе будет сохраняться переменная облачность, возможны ливни с грозами. Ночная температура составит +9...+11°C, дневная – +19...+21°C.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

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