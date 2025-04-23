Грозы и ливни на подходе: чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

В ближайшие дни на всей территории Украины ожидаются осадки – будут дожди во всех областях. Синоптики предупреждают, что дождливая погода задержится на несколько суток.

Об этом говорится в данных Укргидрометцентра. В ближайшие два дня – 23 и 24 апреля – дожди ожидаются в большинстве западных регионов, а также на юго-востоке. В четверг осадки возможны и на севере страны.

В пятницу, 25 апреля, кратковременные дожди охватят почти всю территорию Украины. Кое-где прогнозируют грозы. В то же время, по данным синоптиков, мощных ливней пока не предвидится.

Вероятно, в пятницу, 26 апреля, осадки охватят всю страну. Однако уже в субботу они ослабеют – прогнозируются лишь небольшие дожди.

Согласно предварительным данным, в воскресенье в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. Лишь в отдельных районах Донбасса и Луганщины возможны непродолжительные дожди.

Читайте также: Летняя жара до 26 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 24 апреля.

Напомним, ранее в комментарии синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что к четвергу количество осадков в Украине было меньше.

"С 25 апреля осадков станет больше, поскольку в стране будет формироваться зона пониженного атмосферного давления", – пояснила представительница Укргидрометцентра.

Птуха также предупредила о новой волне похолодания, которая ожидается уже в конце недели. Если на погоду влияют теплые воздушные потоки с юга и юго-востока, то 26 апреля ситуация изменится — придут северо-западные воздушные массы.

"Температура снизится на 5–10 градусов. Например, если 24 апреля днем ожидается +20…+26, то впоследствии кое-где станет всего +10…+15 градусов", – добавила синоптикиня.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!