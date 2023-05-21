'Группировка будет разбита до конца': Череватый спрогнозировал разгром 'вагнеровцев' в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый спрогнозировал дальнейшую ситуацию в Бахмуте Донецкой области. По его словам, украинские военные уже нанесли ЧВК "Вагнер" невосполнимые потери.

Он отметил, что группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона.

"Пусть они испытывают постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немного позже, но та группировка будет разбита до конца", – заявил представитель Восточной группировки.

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Он отметил, что, несмотря на отсутствие преимущества над захватчиками в снарядах или числе, украинские военные оттесняют оккупантов близ Бахмута.

"Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и превосходства в снарядах, мы благодаря обученности и военной сообразительности пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим призваны их заявления", – указал Череватый.

В то же время спикер ВСУ не стал анонсировать, где именно будут нанесены главные удары, чтобы "вагнеровцы" сами "думали и переживали".

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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