HIMARS уничтожил редкую РЛС оккупантов в тылу на Донецком направлении (видео)

Украинские военные с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по редкой российской контрбатарейной РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" в тылу оккупационных войск на Донецком направлении.

Видео уничтожения вражеской техники показал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Военные 14-го отдельного батальона беспилотных летательных аппаратов осуществили корректировку огня, в результате чего расчетная станция 1К148 "Ястреб-АВ" оккупантов была уничтожена", — говорится в сообщении.

1К148 "Ястреб-АВ" – это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, предназначенная для выявления и определения координат вражеских минометов, артиллерии и ракетных систем.

Эта РЛС считается редкой, ведь она была разработана еще в 1980-х годах и не выпускается.

Уничтожение "Ястреба-АВ" может осложнить оккупантам ведение контрбатарейной борьбы и обстрел украинских позиций.

Напомним, 28 июня 2024 года в Донецкой области бойцы 31 бригады Национальной гвардии Украины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" российский штурмовой самолет Су-25, известный также под названием "Грач".

А 7 июля 2024 зенитчики 110-й бригады имени Марка Безручко сбили еще одну "сушку" оккупационных войск.

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