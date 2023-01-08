Химик рассказал, почему нельзя есть апельсин перед защищенным сексом

Знали ли вы, что всем знакомый оранжевый цитрус может испортить ваш романтический вечер? Все дело в том, что он и его цитрусовые родственники могут разрушить презерватив. И нет, здесь сам апельсиновый сок ни на что не влияет, вы можете его пить без ущерба для интимного процесса. А вот шкурка включает в себя один интересный компонент, который может превратить ваш защищенный секс в повод похода к врачу или покупке одежды для младенцев.

Почему это происходит и можно ли с этим что-то сделать, рассказал кандидат химических наук Глеб Репич. Для демонстрации химик надул обычный презерватив и отрезал кожуру магазинного апельсина. После небольшого сжатия кожуры над латексным контрацептивом произошло неожиданное. Брызнувшие из кожуры капли и попавшие на поверхность презерватива заставили его лопнуть.

"Вся фишка в том, что в кожуре апельсина содержится эфирное масло, основу которого составляет вещество лимонен, которое по своей химической природе является почти бензином. То есть это углеводород. Маленькие молекулы лимонена легко проникают между молекулами латекса, словно расталкивая их, в результате чего прочность латекса снижается в разы, что в конце концов приводит к его разрыву", – отмечает Репич.

В кожуре апельсина содержится эфирное масло

Поэтому, если вы только что почистили апельсин, лимон, мандарин и т.д. и решили заняться любовью, лучше все же тщательно помыть руки перед тем, как касаться интимных органов и презерватива.

"Вообще, латекс - это очень нежный материал, разрушить который может просто куча факторов", - добавил эксперт.

Напомним, Глеб Репич рассказал как правильно и безопасно действовать, если вы или ваш ребенок разбили ртутный термометр в доме.

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