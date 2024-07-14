'Хлопок' случился в Курской области рф: в Судже сгорела электроподстанция и телебашня (видео)

В воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области России. В части области частично исчезли свет и связь.

В пабликах россияне писали, что дроны атаковали АЗС в Суджанском районе, телебашню и электроподстанцию. На местах "прилета" зафиксированы пожары.

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По данным российских соцсетей, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС (их было четыре, они созданы). До ближайшей автозаправки – 20 км.

Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me

Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me

Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me Пожар в Курской области рф. Источник: Скриншот с видео t.me

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал: "В городе Суджа Суджанского района в результате атаки украинского дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает очередная стража пожарной части. Пострадавших нет".

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

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