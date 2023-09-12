Ходите больше: Кардиологиня рассказала о лучшем лекарстве для долгой жизни

Существует область медицины, которая не требует затрат и предупреждает заболевание, утверждает кардиологиня Наталья Цыганкова. Это легкий способ поддерживать свое здоровье – больше ходить! Суть этого метода крайне проста: чем больше шагов вы делаете каждый день, тем лучше для вашего организма.

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Научные исследования предоставили бессчетные подтверждения этому факту. Недавний мета-анализ, проведенный в области медицины, еще раз подтвердил, что у нас есть бесплатное и эффективное средство профилактики, работающее для людей всех возрастов и пола.

Общий вывод состоит в том, что ежедневное количество шагов имеет важную связь с общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше шагов вы делаете, тем меньше вероятности смерти от каких-либо причин и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже по сравнению с определенным пороговым значением – 3967 шагов в день для общей смертности и 2337 шагов для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Другими словами, просто хождение может продлить вашу жизнь и снизить риск заболеваний.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно посещать спортзал или тратить деньги на фитнес клуб. Это такой простой и доступный способ поддерживать свое здоровье, особенно в выходные, когда у нас есть возможность отдохнуть в удобном кресле с любимой книгой.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

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