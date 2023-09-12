Ходіть більше: Кардіологиня розповіла про найкращі ліки для довгого життя

Існує галузь медицини, яка не вимагає витрат і попереджає захворювання, стверджує кардіологиня Наталія Циганкова. Це легкий спосіб підтримувати своє здоров'я – більше ходити! Суть цього методу вкрай проста: чим більше кроків ви робите щодня, тим краще для вашого організму.

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Наукові дослідження надали численні докази цьому факту. Недавній мета-аналіз, проведений у галузі медицини, ще раз підтвердив, що у нас є безкоштовний і ефективний засіб профілактики, який працює для людей будь-якого віку і статі.

Загальний висновок полягає в тому, що щоденна кількість кроків має важливий зв'язок із загальною смертністю та смертністю від серцево-судинних захворювань. Чим більше кроків ви робите, тим менше ймовірності смерті від будь-яких причин та серцево-судинних захворювань. Навіть порівнюючи з певним пороговим значенням – 3967 кроків на день для загальної смертності та 2337 кроків для смертності від серцево-судинних захворювань.

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Іншими словами, просто ходження може продовжити ваше життя та знизити ризик захворювань.

Доброю новиною є те, що вам не потрібно відвідувати спортзал або витрачати гроші на фітнес клуб. Це такий простий та доступний спосіб підтримувати своє здоров'я, особливо у вихідні, коли ми маємо можливість відпочити в зручному кріслі з улюбленою книжкою.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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