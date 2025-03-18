Холод отступит: синоптики сообщили дату потепления в Украине

В Украине в ближайшие дни ожидается кратковременное понижение температуры. Однако уже в середине недели ситуация изменится, и погода станет теплее.

Как сообщает meteoprog, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что после продолжительного периода необычно высоких температур страну охватит похолодание. Это вызвано вторжением холодных арктических масс из северной Европы.

В ряде регионов, в частности, на западе и севере, прогнозируются порывы ветра и небольшие снегопады. В ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля.

Однако во второй половине недели ситуация начнет меняться. Благодаря юго-западному ветру температура будет постепенно повышаться, начиная с южных и западных областей страны.

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Прогноз погоды на неделю

18 марта на крайнем юго-востоке Украины прогнозируются умеренные дожди. В Донецкой области и на севере Левобережья возможен снег. На западе и севере страны местами образуется гололедица, а в центральных и южных регионах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температурные показатели в юго-восточной части Украины будут колебаться от -1...+4° ночью до +2...+7° днем. В других областях ночью -2...-7°, в Карпатах столбики термометров могут опуститься до -8...-13°, днем температура составит -2...+3°.

19 марта ночью на севере страны возможен слабый снег. Ночная температура будет колебаться в пределах 0...-5°, днем воздух прогреется до +2...+7°.

20 марта под влиянием антициклона на всей территории Украины установится ясная и спокойная погода без осадков. Ночью температура будет 0...-5°, а днем поднимется до +5...+10°.

21 марта осадки не ожидаются. Ночью и утром возможен туман. Температурные показатели в темное время суток составят -4…+1°, днем потеплеет до +7…+12°.

22 марта ожидается комфортная и теплая погода. Лишь в Карпатах и Закарпатье днем возможны кратковременные дожди. Температура ночью будет находиться в пределах -2...+4°, а днем поднимется до +9...+14°.

23 марта в центральных, северных и южных регионах местами возможны дожди. В других областях осадков не прогнозируют, однако ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит -1...+5°, днем прогреется до +8...+13°, а в Закарпатье и Буковине достигнет +16°.

Напомним, ранее мы рассказывали, что прогнозируют метеорологи для зим в Украине до 2075 года.

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