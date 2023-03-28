Холоднояровцы в Бахмуте эффектно уничтожили дом с десятком оккупантов внутри (видео)

В Бахмуте украинским военным удалось ликвидировать большое количество российских интервентов. Наши бойцы устроили для врага ловушку и она сработала.

Видео ликвидации вражеских боевиков попало на видео. Кадрами поделились военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Отмечается, что украинские воины заменяли одно из зданий, в которое должны были зайти оккупанты. И когда это произошло, произошел мощный взрыв.

"Группа военных сил ка*апии численностью 8-10 человек зашла внутрь здания, где их уже ждали прекрасные подарочки от замечательных и добрых людей из 93 бригады "Холодный Яр", – прокомментировали это видео наши защитники.

На днях бойцы СБУ показали, как ликвидировали экипаж БТР и пехоту россиян.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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