Прячут в перьях нервно-паралитическое вещество: ученые нашли новые виды опасных птиц

Коллектив ученых из Дании, Германии и Папуа-Новой Гвинеи установил, что два вида новогвинейских птиц ядовиты. Выяснилось, что представители рода дроздовых мухоловок Pitohui dichrous, Pitohui kirhocephalus и Pitohuiferrugineus имеют в перьях, коже, сердце, печени и желудка батрахотоксин.

Это исследование было опубликовано в научном издании Molecular Ecology. Отмечается, что это ядовитое вещество, которое прежде выделялось только из трех видов американских ядовитых лягушек-листолазов рода Phyllobates.

В коже этих лягушек токсин содержится в столь высоких концентрациях, что приводит к мышечным спазмам и остановке сердца почти сразу после прикосновения к ним. При том, что средняя лягушка вида Phyllobates terribilis содержит около одного миллиграмма батрахотоксина – этого достаточно, чтобы убить от 10 до 20 человек или до двух африканских слонов.

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Механизм действия этого токсина состоит в том, что он заставляет оставаться открытыми натриевые каналы в мембранах мышечных и нервных клеток, то есть делает их постоянно проницаемыми для ионов натрия. Это приводит к падению электрического потенциала клетки, следовательно, клетка может больше передавать нервные импульсы.

Концентрация токсина у птиц ниже, чем у колумбийских лягушек, но все же влияние токсина ощутимо. В частности, местные жители избегают употреблять в пищу этих птиц. Они говорят, что их мясо обжигает рот, как острый перец.

Ученые предположили, что контрастная окраска этих птиц является предупреждением для хищников о том, что они несъедобны.

Ведущий автор исследования Касун Бодавата из Копенгагенского университета рассказал: "Руководитель исследования Кнуд Йонссон из Музея естественной истории в Копенгагене подумал, что мне было грустно и у меня были тяжелые времена во время экспедиции, когда увидел меня с насморком и слезами на глазах. На самом деле, я просто сидел и брал образцы перьев упитания – одной из самых ядовитых птиц на Земле".

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Ученые говорят, что батрахотоксин был найден еще у одного вида птиц – синешапочной ифриты (Ifrita kowaldi) и одной из двух обследованных экземпляров лесной сорокопутной мухоловки (Colluricincla megarhyncha).

У птиц из некоторых популяций могло совсем не быть яда, тогда как у их родственников из другой части ареала он не был. Поэтому ученые предположили, что токсин не производится в организме птиц, а поступает туда из окружающей среды, скорее всего, из еды. В тех местностях, где еда не содержит токсина, птицы не становятся ядовитыми. Отмечается, что источником яда могут быть насекомые, которыми питаются мухоловки дроздовые и синешапковая ифрита. Возможно, это жук Choresine pulchra и другие представители рода Choresine семейства мелирид (Melyridae), в организме которых содержится высокий уровень батрахотоксина.

Ученые предполагают, что возможно значение токсичности птиц эволюционно. Помимо защиты от хищников самой птицы, токсины из перьев могут попадать на яйца и материалы гнезда, защищая их от разрушающих гнезда животных. Также в отдельном исследовании еще в 1999 году ученые выяснили, что некоторые внешние паразиты избегают перьев дроздовых мухоловок или погибают от контакта с ними.

Авторы нынешнего исследования в ходе экспедиции к лесам горного хребта Сарувагед (провинция Морбе на северо-востоке Новой Гвинеи) обнаружили еще токсичность у рудопотылочного свистуна (Aleadryas rufinucha) и свистуна Шлегеля (Pachycephala schlegelii). Обе птицы – насекомоядные жители горных лесов, распространенные на острове. "Мы были очень удивлены, обнаружив, что эти птицы ядовиты, поскольку за более чем два десятилетия не было обнаружено ни одного нового вида ядовитых птиц, а также потому, что оба этих вида птиц столь распространены в этой части света", – пояснил исследователь Кнуд Йонссон. .

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