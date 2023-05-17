'Хорошо горит и разлетается в клочья': десантники эффектно уничтожили танк окупантов (видео)

Украинские десантники уничтожают российскую технику и живую силу врага на разных участках фронта. В частности, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали танк Т-72Б3 оккупантов.

Также была уничтожена живая сила захватчиков. Об этом сообщили на странице Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Десантники превращают в удобрение российских оккупантов и уничтожили танк Т-72Б3. Все так же хорошо горит и разлетается в куски. Так будет с каждым, кто посягает на нашу страну и свободу!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили месторасположение вражеской техники и нанесли точный удар. На следующих кадрах виден горящий танк оккупантов.

Добавим, что Т-72Б3 – это российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация разработана как альтернатива танку Т-90А.

Напомним, ранее россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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