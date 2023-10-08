"Хорошо выглядишь": Почему это неправильно и как говорить комплименты на украинском
Украинцам объяснили, почему важно использовать слово "виглядати" в соответствующем контексте и не перепутывать его с российским выражением "выглядеть", когда дарят комплименты.
Профессор Александр Пономарев в своем языковом блоге на ВВС News Украина рассмотрел эту проблему и осветил правильный способ употребления этого слова.
Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"
Отмечая, что некоторые люди пытаются обосновывать употребление слова "виглядати" в контексте, аналогичном русскому "выглядеть", ссылаясь на примеры польского, белорусского, английского и других языков, профессор Пономаров указал на важность правильного употребления украинского языка, особенно при оценке внешнего вида.
Основной принцип, который он подчеркнул, состоит в том, что при описании внешнего вида человека или предмета, "виглядати" следует употреблять как прилагательное, а не глагол. Некоторые примеры правильного и неправильного употребления слова "виглядати" приведены ниже:
- Неправильно: наречена виглядала чарівно.
- Правильно: наречена мала чарівний вигляд.
- Неправильно: ситуація виглядає дивно.
- Правильно: ситуація видається дивною.
- Неправильно: печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.
- Правильно: печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!