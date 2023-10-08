"Гарно виглядаєш": Чому це неправильно і як говорити компліменти українською
Українцям пояснили, чому важливо використовувати слово "виглядати" у відповідному контексті та не переплутувати його з російським виразом "выглядеть", коли дарують компліменти.
Професор Олександр Пономарів у своєму мовному блозі на "ВВС News Україна" розглянув цю проблему та висвітлив правильний спосіб вживання цього слова.
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Відзначаючи, що деякі люди намагаються обґрунтовувати вживання слова "виглядати" у контексті, аналогічному російському "выглядеть", посилаючись на приклади з польської, білоруської, англійської та інших мов, професор Пономарів вказав на важливість правильного вживання української мови, особливо при оцінці зовнішнього вигляду.
Основний принцип, який він підкреслив, полягає в тому, що при описі зовнішнього вигляду людини або предмета, "виглядати" слід вживати як прикметник, а не дієслово. Деякі приклади правильного та неправильного вживання слова "виглядати" наведено нижче:
- Неправильно: наречена виглядала чарівно.
- Правильно: наречена мала чарівний вигляд.
- Неправильно: ситуація виглядає дивно.
- Правильно: ситуація видається дивною.
- Неправильно: печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.
- Правильно: печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.
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