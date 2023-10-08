"Хорошо выглядишь": Почему это неправильно и как говорить комплименты на украинском

Украинцам объяснили, почему важно использовать слово "виглядати" в соответствующем контексте и не перепутывать его с российским выражением "выглядеть", когда дарят комплименты.

Профессор Александр Пономарев в своем языковом блоге на ВВС News Украина рассмотрел эту проблему и осветил правильный способ употребления этого слова.

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Отмечая, что некоторые люди пытаются обосновывать употребление слова "виглядати" в контексте, аналогичном русскому "выглядеть", ссылаясь на примеры польского, белорусского, английского и других языков, профессор Пономаров указал на важность правильного употребления украинского языка, особенно при оценке внешнего вида.

Основной принцип, который он подчеркнул, состоит в том, что при описании внешнего вида человека или предмета, "виглядати" следует употреблять как прилагательное, а не глагол. Некоторые примеры правильного и неправильного употребления слова "виглядати" приведены ниже:

Неправильно: наречена виглядала чарівно.

Правильно: наречена мала чарівний вигляд.

Неправильно: ситуація виглядає дивно.

Правильно: ситуація видається дивною.

Неправильно: печені яблука, политі медом, виглядають апетитно.

Правильно: печені яблука, политі медом, апетитні на вигляд.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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