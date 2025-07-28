Хотели купить железнодорожный билет, но не работает 'Дия.подпись': что делать

Многие пользователи в Украине сталкиваются с трудностями при попытке активировать услугу "Действие. Подпись" в мобильном приложении "Действие". Особенно эта проблема приобрела актуальность после решения "Укрзализныци" внедрить обязательную верификацию через "Действие.Подпись" для покупки билетов на популярные маршруты.

Если активация "Дии. Подписи" не удается, прежде всего следует обратиться в службу поддержки приложения через удобный мессенджер. Об этом пишет Униан.

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В меню выберите пункт, касающийся цифровой подписи, и кратко описать суть проблемы. Если автоматизированный бот не поможет, на связь выйдет специалист.

После выполнения этих действий активация подписи пройдет удачно. Вероятно, проблема возникла из-за того, что в последний раз автор активировал "Дия.Підпис" еще в 2022 году, а за это время приложение претерпело обновления, из-за чего старые настройки могли перестать работать корректно.

В случае возникновения других технических трудностей рекомендуется, прежде всего, обращаться в службу поддержки "Действия" — это самый быстрый путь к решению большинства проблем.

Ранее мы рассказывали, какие услуги "Укрзализныци" бесплатны.

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