Хотите добавить год в стаж — готовьте кошелек: сколько это стоит в 2025 году

Граждане Украины могут приобрести дополнительный страховой стаж, что позволяет увеличить размер будущей пенсии. Вместе с тем следует помнить, что количество стажа также определяет, когда именно человек сможет выйти на пенсию.

Сначала следует определить, сколько стоит один месяц страхового стажа. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Чтобы в 2025 году в страховой стаж был засчитан один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса", – отмечается в сообщении ПФУ.

Чтобы рассчитать минимальный страховой взнос, следует воспользоваться формулой: минимальная зарплата умножается на 22%. Сейчас это составляет: 8 000 × 22%.

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Таким образом, один месяц страхового стажа обойдется в 1760 гривен, а полный год – в 21120 гривен.

Кому стоит докупить страховой стаж

Определенным категориям граждан советуют приобрести дополнительный страховой стаж перед выходом на пенсию. Это касается, в частности:

тех, кто не успел накопить необходимое количество лет стажа;

украинцев, проживающих за рубежом, но желающих получать пенсию из Украины;

лиц с низким официальным доходом, которые хотят обеспечить себе более высокие пенсионные выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как страховой стаж влияет на размер пенсии.

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