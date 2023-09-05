Хозяйке дали 5 советов, как выбрать качественное постельное белье

Постельное белье является предметом, который часто контактирует с нашим телом, и, следовательно, важно, чтобы оно было изготовлено из высококачественных материалов.

В современных магазинах можно легко найти множество разнообразных вариантов постельного белья, но как правильно выбрать?

Размер

Выбор подходящего размера – первый шаг к комфорту. Неверный размер простыни или пододеяльника может вызвать неудобства.

Материал

Хлопок является популярным и обоснованным выбором, потому что он прочный, износостойкий и не слишком дорогой. Материалы из хлопка могут отличаться по технологии переплетения волокон, такие как сатин, бязь или батист.

Шелк и лен также являются хорошими вариантами, но они отличаются высокой стоимостью и требуют особого ухода.

Цвет

Лучше выбирать цвета, гармонично вписывающиеся в дизайн спальни. Нейтральные оттенки, не привлекающие слишком много внимания, будут отличным выбором.

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Швы

Тщательно осмотрите товар перед покупкой. Качественное белье должно быть просрочено специальным двойным швом, и края должны быть ухожены, без видимых нитей.

Качество

Постельное белье должно позволять коже дышать и впитывать пот. Естественно, такие вещи нуждаются в частой стирке, поэтому следует выбирать плотные материалы.

Напомним, мы уже писали, как правильно расставить мебель в спальне.

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