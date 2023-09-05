Хозяйке дали 5 советов, как выбрать качественное постельное белье
Постельное белье является предметом, который часто контактирует с нашим телом, и, следовательно, важно, чтобы оно было изготовлено из высококачественных материалов.
В современных магазинах можно легко найти множество разнообразных вариантов постельного белья, но как правильно выбрать?
Размер
Выбор подходящего размера – первый шаг к комфорту. Неверный размер простыни или пододеяльника может вызвать неудобства.
Материал
Хлопок является популярным и обоснованным выбором, потому что он прочный, износостойкий и не слишком дорогой. Материалы из хлопка могут отличаться по технологии переплетения волокон, такие как сатин, бязь или батист.
Шелк и лен также являются хорошими вариантами, но они отличаются высокой стоимостью и требуют особого ухода.
Цвет
Лучше выбирать цвета, гармонично вписывающиеся в дизайн спальни. Нейтральные оттенки, не привлекающие слишком много внимания, будут отличным выбором.
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Швы
Тщательно осмотрите товар перед покупкой. Качественное белье должно быть просрочено специальным двойным швом, и края должны быть ухожены, без видимых нитей.
Качество
Постельное белье должно позволять коже дышать и впитывать пот. Естественно, такие вещи нуждаются в частой стирке, поэтому следует выбирать плотные материалы.
Напомним, мы уже писали, как правильно расставить мебель в спальне.
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