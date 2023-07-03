Хозяйки поделились рецептом легкого летнего салата из капусты: нужно всего 10 минут
Летом идет сезон молодой капусты, из которой готовят блины, пироги и голубцы. Однако одним из вариантов использования питательного овоща – салаты.
Опытные хозяйки имеют свои рецепты салатов из капусты. Один из них готовится всего за 10 минут.
Для приготовления понадобятся:
- капуста – 200-400 г;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль – щепотка;
- морковь – 1 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- зеленый лук, укроп – по 1 пучку;
- оливковое масло – для заправки.
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Сначала капусту нужно мелко нашинковать и переложить в большую миску. К ней следует добавить сахар и соль и хорошо перемешать.
Морковь нужно почистить и натереть на большой терке в миску до капусты. Получившуюся смесь нужно полить лимонным соком.
Яблоко нужно нарезать соломкой и добавить к овощам. В миску также следует добавить порезанный укроп и зеленый лук, перемешать все и заправить оливковым маслом.
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