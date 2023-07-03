Хозяйки поделились рецептом легкого летнего салата из капусты: нужно всего 10 минут

Летом идет сезон молодой капусты, из которой готовят блины, пироги и голубцы. Однако одним из вариантов использования питательного овоща – салаты.

Опытные хозяйки имеют свои рецепты салатов из капусты. Один из них готовится всего за 10 минут.

Для приготовления понадобятся:

капуста – 200-400 г;

сахар – 1 ч.л.;

соль – щепотка;

морковь – 1 шт.;

лимон – ½ шт.;

яблоко – 1 шт.;

зеленый лук, укроп – по 1 пучку;

оливковое масло – для заправки.

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Сначала капусту нужно мелко нашинковать и переложить в большую миску. К ней следует добавить сахар и соль и хорошо перемешать.

Морковь нужно почистить и натереть на большой терке в миску до капусты. Получившуюся смесь нужно полить лимонным соком.

Яблоко нужно нарезать соломкой и добавить к овощам. В миску также следует добавить порезанный укроп и зеленый лук, перемешать все и заправить оливковым маслом.

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