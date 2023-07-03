Господині поділились рецептом легкого літнього салату з капусти: потрібно всього 10 хвилин
Влітку триває сезон молодої капусти, з якої готують млинці, пироги та голубці. Однак одним з варіантів використання поживного овочу – салати.
Досвідченні господині мають свої рецепти салатів з капусти. Один з них готується всього за 10 хвилин.
Для приготування знадобляться:
- капуста – 200-400 г;
- цукор – 1 ч.л.;
- сіль – дрібка;
- морква – 1 шт.;
- лимон – ½ шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- зелена цибуля, кріп – по 1 пучку;
- оливкова олія – для заправки.
Читайте також: Легкий літній салат з булгуром за 15 хвилин: готувати дуже просто та дешево
Спочатку капусту треба дрібно пошинкувати та перекласти у велику миску. До неї варто додати цукор та сіль і добре перемішати.
Моркву необхідно почистити та натерти на великій тертці у миску до капусти. Отриману суміш потрібно полити лимонним соком.
Яблуко треба порізати соломкою та додати до овочів. У миску також варто додати порізані кріп та зелену цибулю, перемішати все та заправити оливковою олією.
Радимо також звернути увагу на рецепт фаршированого перцю в банках.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!