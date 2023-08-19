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Хозяйки рассказали, как приготовить идеальный томатный соус всего из трех ингредиентов

Анастасия Крыщук

Хозяйки рассказали, как приготовить идеальный томатный соус всего из трех ингредиентов

Когда дело доходит до выбора томатного соуса, возможности безграничны. Впрочем, опытные хозяйки предпочитают домашний соус, а не покупные смеси.

Чтобы приготовить идеальный соус, нужно всего три ингредиента – помидоры, лук и масло. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы приготовить соус, поместите половину очищенной луковицы в кастрюлю с маслом и консервированными помидорами. Оставьте смесь тушиться 45 минут.

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В результате вы получите отличный, ароматный соус, который подчеркнет любое блюдо из пасты. Этот рецепт придумала известная шеф-повар Марселла Хазан, родившаяся в Италии, а позже открывшая кулинарную школу в Нью-Йорке.

Также можно добавить четыре зубчика чеснока и свежий базилик. Это придаст соусу пикантности.

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