Рецепт запеченных помидоров с моцареллой от Евгения Клопотенко

Это вкусная и простая закуска по рецепту Евгения Клопотенко, которую можно готовить как в духовке, так и на мангале, обернув томаты фольгой.

Ингредиенты:

4 больших томата

150 г моцареллы

150 г кисломолочного творога 9%

50 г оливок

2 щепотки сухих итальянских трав

соль и перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Возьмите большие томаты, помойте, срежьте шляпки и оставьте их. Если у овощей зеленые хвостики, их можно не снимать, они будут хорошо смотреться при подаче. Ложкой удалите из плодов мякоть. Включите духовку до 180 градусов.

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2. Начинка: в глубокой посуде смешайте сыр и моцареллу, нарезанную средним кубиком.

3. К сыру добавьте измельченные оливки, соль и перец и две щепотки итальянских сухих трав. Перемешайте.

4. Выложите начинку ложкой в томаты и запекайте в течение 15 минут.

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