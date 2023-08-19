Рецепт запеченных помидоров с моцареллой от Евгения Клопотенко
Это вкусная и простая закуска по рецепту Евгения Клопотенко, которую можно готовить как в духовке, так и на мангале, обернув томаты фольгой.
Ингредиенты:
4 больших томата
150 г моцареллы
150 г кисломолочного творога 9%
50 г оливок
2 щепотки сухих итальянских трав
соль и перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Возьмите большие томаты, помойте, срежьте шляпки и оставьте их. Если у овощей зеленые хвостики, их можно не снимать, они будут хорошо смотреться при подаче. Ложкой удалите из плодов мякоть. Включите духовку до 180 градусов.
2. Начинка: в глубокой посуде смешайте сыр и моцареллу, нарезанную средним кубиком.
3. К сыру добавьте измельченные оливки, соль и перец и две щепотки итальянских сухих трав. Перемешайте.
4. Выложите начинку ложкой в томаты и запекайте в течение 15 минут.
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