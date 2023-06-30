Хозяйки рассказали, как вкусно замариновать морковь на зиму в банке

Маринованная морковь на зиму в банках – это вкусная закуска к любому блюду. Такая консервация хорошо подходит к гарнирам и мясу.

Опытные хозяйки имеют свои секреты, как замариновать морковь на зиму, чтобы она смаковала всем. UAportal подготовил рецепт пикантной консервации.

Для приготовления понадобятся:

морковь – 1 кг;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 2 ст. л.;

уксус 9% – 50 мл;

вода – 1 л;

гвоздика – 2 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

перец черный, горошек – 2 шт.;

перец душистый, горошек – 2 шт.

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Выбирайте морковки небольшого размера. Их нужно помыть, почистить и срезать кончики. Морковь можно оставлять целиком или разрезать вдоль на несколько частей. После этого следует простерилизовать банки и проварить металлические крышки в кипятке 10 минут.

Морковь следует залить кипятком в глубокой миске, добавить соль и оставить на 10 минут. Затем жидкость нужно злую, а морковь плотно уложить в банки.

В кастрюлю нужно налить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, гвоздику, перцы горошком. Смешайте и поставьте на огонь, доведите до кипения и держите 5 минут. После этого нужно добавить уксус и дать закипеть смеси.

Залейте морковь маринадом, накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле, застеленной полотенцем, 15-30 минут.

Закрутите банки крышками. Переверните, укутайте и дайте остыть. Затем уберите на хранение в холодное место.

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