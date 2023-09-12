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Хрустящая и пикантная: Как замариновать лук на зиму

Игорь Романько

Как сделать маринованный лук на зиму

Маринованный лук – идеальное дополнение к бургерам, шашлыку, салатам, сэндвичам или сельди.

Тайна приготовления этого блюда достаточно проста, и это может быть сделано очень быстро. Рецептом поделились на сайте rivne.media.

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Ингредиенты:

  • 3 репчатых лука
  • 1 стакан кипятка
  • 1 чайная ложка кристаллического сахара
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • ½ чайной ложки поваренной соли

Инструкция:

  1. Сначала очистите лук и нарежьте его на тонкие кружочки.
  2. Положите нарезанный лук в глубокий сосуд и добавьте соль, сахар и яблочный уксус.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты и залейте крутым кипятком.
  4. Оставьте лук мариноваться до полного охлаждения маринада.
  5. После этого переложите лук на сито или дуршлаг, чтобы снять чрезмерную жидкость.
  6. Ваш вкусный и пикантный маринованный лук готов к употреблению.

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