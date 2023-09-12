Хрустящая и пикантная: Как замариновать лук на зиму

Как сделать маринованный лук на зиму

Маринованный лук – идеальное дополнение к бургерам, шашлыку, салатам, сэндвичам или сельди.

Тайна приготовления этого блюда достаточно проста, и это может быть сделано очень быстро. Рецептом поделились на сайте rivne.media.

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Ингредиенты:

3 репчатых лука

1 стакан кипятка

1 чайная ложка кристаллического сахара

1 столовая ложка яблочного уксуса

½ чайной ложки поваренной соли

Инструкция:

Сначала очистите лук и нарежьте его на тонкие кружочки. Положите нарезанный лук в глубокий сосуд и добавьте соль, сахар и яблочный уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты и залейте крутым кипятком. Оставьте лук мариноваться до полного охлаждения маринада. После этого переложите лук на сито или дуршлаг, чтобы снять чрезмерную жидкость. Ваш вкусный и пикантный маринованный лук готов к употреблению.

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