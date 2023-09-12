Хрумка та пікантна: Як замаринувати цибулю на зиму
Маринована цибуля – ідеальний додаток до бургерів, шашлику, салатів, сендвічів або оселедця.
Таємниця приготування цієї страви досить проста, і це може бути зроблено дуже швидко. Рецептом поділились на сайті rivne.media.
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Інгредієнти:
- 3 ріпчасті цибулі
- 1 склянка окропу
- 1 чайна ложка кристалічного цукру
- 1 столова ложка яблучного оцту
- ½ чайної ложки кухонної солі
Інструкція:
- Спочатку очистіть цибулю і наріжте її на тонкі кружечки.
- Покладіть нарізану цибулю в глибоку посудину та додайте сіль, цукор та яблучний оцет.
- Ретельно перемішайте всі інгредієнти та залийте окропом.
- Залиште цибулю маринуватися до повного охолодження маринаду.
- Після цього перекладіть цибулю на сито або друшляк, щоб зняти надмірну рідину.
- Ваша смачна та пікантна маринована цибуля готова до вживання.
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