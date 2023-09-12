Хрумка та пікантна: Як замаринувати цибулю на зиму

Маринована цибуля – ідеальний додаток до бургерів, шашлику, салатів, сендвічів або оселедця.

Таємниця приготування цієї страви досить проста, і це може бути зроблено дуже швидко. Рецептом поділились на сайті rivne.media.

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Інгредієнти:

3 ріпчасті цибулі

1 склянка окропу

1 чайна ложка кристалічного цукру

1 столова ложка яблучного оцту

½ чайної ложки кухонної солі

Інструкція:

Спочатку очистіть цибулю і наріжте її на тонкі кружечки. Покладіть нарізану цибулю в глибоку посудину та додайте сіль, цукор та яблучний оцет. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та залийте окропом. Залиште цибулю маринуватися до повного охолодження маринаду. Після цього перекладіть цибулю на сито або друшляк, щоб зняти надмірну рідину. Ваша смачна та пікантна маринована цибуля готова до вживання.

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