Хрустящая и пикантная: Как замариновать лук на зиму
Маринованный лук – идеальное дополнение к бургерам, шашлыку, салатам, сэндвичам или сельди.
Тайна приготовления этого блюда достаточно проста, и это может быть сделано очень быстро. Рецептом поделились на сайте rivne.media.
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Ингредиенты:
- 3 репчатых лука
- 1 стакан кипятка
- 1 чайная ложка кристаллического сахара
- 1 столовая ложка яблочного уксуса
- ½ чайной ложки поваренной соли
Инструкция:
- Сначала очистите лук и нарежьте его на тонкие кружочки.
- Положите нарезанный лук в глубокий сосуд и добавьте соль, сахар и яблочный уксус.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и залейте крутым кипятком.
- Оставьте лук мариноваться до полного охлаждения маринада.
- После этого переложите лук на сито или дуршлаг, чтобы снять чрезмерную жидкость.
- Ваш вкусный и пикантный маринованный лук готов к употреблению.
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