И это не питон: ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу (фото, видео)

Ученые исследовали змей и выяснили, что не питоны являются рекордсменами по проглатыванию пищи целиком. На первом месте оказался Яйцеед Ганса (Dasypeltis gansi).

Эта крошечная змея стала рекордсменом по глотанию самой большой добычи по сравнению с размером ее тела, сообщает Live Science.

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Dasypeltis gansi, также известная как змея-яйцеед Ганса, является неядовитой змеей из семьи Colubridae. Она является эндемиком Западной Африки. Это относительно небольшая змея, длина которой обычно составляет от 40 до 70 см.

Она питается яйцами птиц без повреждения скорлупы. Ее череп плоский и широкий, а зубы расположены в два ряда. Это позволяет змее вдавливать яйцо в рот, а затем раздавить его с помощью мышц шеи.

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Проглотив яйцо целиком, яйцеед Ганса искривляет свое тело, чтобы разбить яйцо, и выплевывает уже пустую скорлупу.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале J Journal of Zoology, способность питаться добычей, гораздо больше ее, происходит от эластичной кожи, соединяющей левую и правую нижнюю челюсть змеи, что позволяет ей чрезвычайно широко открывать пасть.

Ученые доказали, что яйцеед Ганса может пожирать добычу, в три-четыре раза больше своего размера.

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