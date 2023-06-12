"И так будет с каждым населенным пунктом": ВСУ заявили об освобождении Сторожевого в Донецкой области (видео)

Село Сторожевое Донецкой области восстановлено под контролем украинских военных, как сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления.

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"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского", – сообщили в пресс-центре.

Один из участников увольнения, пехотинец, рассказал, что операция началась примерно в 5 утра. Военные прибыли на место в бронированных машинах и приступили к штурму. Сначала оккупанты сопротивлялись и пытались сдержать наступление артиллерией, но Вооруженные силы Украины сумели изменить ход событий в свою пользу.

В результате освобождения села было нейтрализовано около 50 окупантов, а 4 военных были захвачены в плен.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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