Идеально к чаю: рецепт шотландских булочек с черешней
Эти булочки идеально дополнят кофе или чай. Они легкие, пышные и сладкие, а также очень легко готовятся.
Ингредиенты:
– Мука пшеничная – 400 г
– Сахар – 115 г
– Разрыхлитель – 20 г
– масло сливочное несоленое – 115 г
– Черешня – 150 г
– сливки – 230 г
– яйца куриные – 1 шт.
– Варенье – 40 г
– экстракт ванили – 5 г
– соль – 5 г
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Способ приготовления:
1. В миску просейте вместе муку, сахарный песок, разрыхлитель и соль. Порежьте сливочное масло, добавьте в сухую смесь и порубите ножом.
2. Помойте черешню, удалите черенки и косточки, разрежьте пополам. Добавьте ее к крошкам и перемешайте.
3. Густые сливки, яйцо, ягодное варенье и ваниль смешайте и добавьте к мучной массе, перемешайте.
4. Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 20 на 30 см. Обрежьте края ножом. Разрежьте тесто пополам поперек, затем вдоль на четыре части, чтобы получилось 8 прямоугольников. Каждый прямоугольник разрежьте пополам по диагонали, чтобы получилось 16 треугольников.
5. Переложите их на застеленный пергаментом противень и выпекайте до золотистого цвета 20-25 минут при 200 градусах.
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