Идеально к мясу: рецепт домашнего кетчупа с чесноком на зиму
Домашний кетчуп с чесноком и травами по рецепту Shuba идеально подойдет к мясным блюдам.
Ингредиенты:
Сок томатный – 4 л
Сахар – 360 г
Чеснок, головка – 1 шт.
Соль – 2 ст. л.
Перец черный молотый – 1 ч. л.
Перец красный молотый – 1 ч. л.
Куркума – 0.5 ч. л.
Кардамон, зерно – 2 шт.
Гвоздика – 6 шт.
Крахмал картофельный – 4 ст. л.
Корица молотая – 0.5 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Помойте и простерилизуйте банки 0.5л. Крышки проварите 6-7 минут в кипятке.
2. Томаты переберите, отберите очень спелые, но целые и не гнилые, помойте и перебейте в блендере, после чего протрите через мелкое сито.
3. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и доведите его до кипения на сильном огне. Убавьте огонь до минимального и варите 40 минут.
4. Возьмите из кастрюли 1 стакан томатного сока и разведите в нем крахмал, отставьте.
5. К соку добавьте соль, молотый черный и красный перцы, молотую корицу, пропущенную через пресс чеснок, перемешайте и варите еще 20 минут.
6. Вылейте в кастрюлю разведенный крахмал и томатный сок, добавьте куркуму, гвоздику и кардамон. Варите еще 5-10 минут и разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
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