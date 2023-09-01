Идеально к мясу: рецепт домашнего кетчупа с чесноком на зиму

Домашний кетчуп с чесноком и травами по рецепту Shuba идеально подойдет к мясным блюдам.

Ингредиенты:

Сок томатный – 4 л

Сахар – 360 г

Чеснок, головка – 1 шт.

Соль – 2 ст. л.

Перец черный молотый – 1 ч. л.

Перец красный молотый – 1 ч. л.

Куркума – 0.5 ч. л.

Кардамон, зерно – 2 шт.

Гвоздика – 6 шт.

Крахмал картофельный – 4 ст. л.

Корица молотая – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Помойте и простерилизуйте банки 0.5л. Крышки проварите 6-7 минут в кипятке.

2. Томаты переберите, отберите очень спелые, но целые и не гнилые, помойте и перебейте в блендере, после чего протрите через мелкое сито.

3. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и доведите его до кипения на сильном огне. Убавьте огонь до минимального и варите 40 минут.

4. Возьмите из кастрюли 1 стакан томатного сока и разведите в нем крахмал, отставьте.

5. К соку добавьте соль, молотый черный и красный перцы, молотую корицу, пропущенную через пресс чеснок, перемешайте и варите еще 20 минут.

6. Вылейте в кастрюлю разведенный крахмал и томатный сок, добавьте куркуму, гвоздику и кардамон. Варите еще 5-10 минут и разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

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