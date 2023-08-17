Идеально на закуску: рецепт кабачковых кружочков с брынзой

Эти вкусные бутерброды с брынзой являются прекрасной холодной закуской или гарниром к мясным блюдам. Рецепт предложил сайт Shuba.

Ингредиенты:

Кабачки – 4 шт.

Бринза – 200 г

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Петрушка, пучок – 1 шт.

Майонез 67% – 70 г

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Способ приготовления:

1. Кабачки почистите кабачки и нарежьте кружочками толщиной 2 см. Сразу присолите их.

2. В большой сковороде разогрейте растительное масло. Обваляйте кружочки в муке и обжарьте на сковороде с двух сторон. Затем выкладывайте на тарелку с плотной бумажной салфеткой.

3. Бринзу натрите в глубокую миску, добавьте чеснок. Вымойте и обсушите петрушку. Размельчите зелень и добавьте в миску с брынзой, добавьте майонез и перемешайте.

4. Разложите кабачки на большой тарелке. Сверху выложите начинку.

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