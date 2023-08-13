Рецепт тушеных кабачков от Евгения Клопотенко

Тушеные кабачки – это простой и вкусный гарнир к мясу и рецепт Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

1 морковь

1 репчатый лук

2 кабачки среднего размера

2 ст. л. подсолнечного масла

½ ч. л. копченой соли

⅓ ч. л. черного молотого перца

⅓ ч. л. хмели-сунели

½ ч. л. сока лимона

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Способ приготовления:

1. Морковь и лук очистите и нарежьте средним кубиком со стороной 1 см. Из кабачков срежьте хвостики и так же нарежьте.

2. Сковороду разогрейте со 2 ст. л. подсолнечного масла. Обжарьте лук до мягкости, затем морковь. Готовьте 5 мин.

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3. Добавьте кабачки, копченую соль, черный молотый перец, хмели-сунели, перемешайте и тушите 10 минут на маленьком огне, не накрывая крышкой, периодически помешивая. За минуту до окончания приготовления, сбрызните овощи ½ ч. л. сока лимона.

4. Подавайте теплыми в блюда из мяса.

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