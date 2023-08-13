Рецепт тушеных кабачков от Евгения Клопотенко
Тушеные кабачки – это простой и вкусный гарнир к мясу и рецепт Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
1 морковь
1 репчатый лук
2 кабачки среднего размера
2 ст. л. подсолнечного масла
½ ч. л. копченой соли
⅓ ч. л. черного молотого перца
⅓ ч. л. хмели-сунели
½ ч. л. сока лимона
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Способ приготовления:
1. Морковь и лук очистите и нарежьте средним кубиком со стороной 1 см. Из кабачков срежьте хвостики и так же нарежьте.
2. Сковороду разогрейте со 2 ст. л. подсолнечного масла. Обжарьте лук до мягкости, затем морковь. Готовьте 5 мин.
3. Добавьте кабачки, копченую соль, черный молотый перец, хмели-сунели, перемешайте и тушите 10 минут на маленьком огне, не накрывая крышкой, периодически помешивая. За минуту до окончания приготовления, сбрызните овощи ½ ч. л. сока лимона.
4. Подавайте теплыми в блюда из мяса.
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