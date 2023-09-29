Идеально на завтрак: рецепт касероль – запеканки с сосисками

Слово касероль означает большую глубокую кастрюлю и отдельно пищу, которую приготовили в этой посуде. Это блюдо по рецепту от Shuba очень сытное и невероятно вкусное.

Ингредиенты:

Сосиски – 450 г

Лук желтый репчатый – 0.5 шт.

Перец болгарский красный – 1 шт.

Яйца куриные – 10 шт.

Сливки 15% – 1.4 стакана

Горчица – 1.5 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец душистый молотый – 0.7 ч. л.

Твердый тертый сыр – 2 стакана

Батон – 1.5 шт.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Способ приготовления:

Духовку разогрейте духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смажьте растительным маслом.

Измельчите очищенный лук.

Красный перец измельчите.

Нарежьте крупными квадратами батон.

Большую сковороду разогрейте большую сковороду на среднем огне. Выложите сосиски, измельчив их на небольшие кусочки. Готовьте 6-8 минут.

Добавьте болгарский перец, лук и готовьте еще 3 минуты.

Переложите на тарелку и охладите.

В миске взбейте яйца, сливки, горчицу, острый соус (по желанию), соль, чёрный перец. Добавьте 1,5 стакана тертого творога, кубики батона, сосиски с перцем и луком. Перемешайте.

Переложите все в форму для запекания и разровняйте.

Форму накройте фольгой и отправьте в духовку на 50 минут, после чего снимите фольгу и положите сверху ½ стакана оставшегося сыра.

Увеличьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 10-15 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт яичницы с морковью и творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!